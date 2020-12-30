B2B2C MARKET
Добавить объявление

B2B2C MARKET

Легко купить, легко продать

Куплю Куплю Продам Продам Авто-мото Авто-мото Обучение Обучение Недвижимость Недвижимость Бизнес Бизнес Услуги Услуги Сообщество Сообщество Знакомства Знакомства Работа Работа

Премиум объявления

Апельсин для сока (ЮАР) (сорт Валенсия) 5-5,5см 19кг/шт
Премиум
Апрель 1, 2021
Апельсин для сока (ЮАР) (сорт Валенсия) 5-5,5см 19кг/шт
Предлагаем оптовикам, поставщикам на торговые сети отгрузку со склада в МО (Юг), свежих фруктов и овощей из НОВЫХ поступлений:  - Апельсин для сока (ЮАР) (сорт Валенсия) 50-55, ящики 19кг, по цене: 32,87 руб./кгОплата нал/безнал, по Договору, по факту погрузки.Возможна отсрочка платежа (индивидуальн...
Домодедово 32.00 ₽/кг
Услуги Финансового управляющего. Банкротство
Премиум
Февраль 18, 2021
Услуги Финансового управляющего. Банкротство
Предлагаю услугу банкротства физических лиц напрямую от финансового управляющего. Бесплатная консультация и предварительный анализ ситуации.Рассрочка по 5 000 рублей в месяц без переплаты.Что входит:1. Подготовка полного пакета документов (заявление, опись кредиторов и дебиторов, опись имущества)2. ...
25000.00 ₽
ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Премиум
Февраль 14, 2021
ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.Мы делаем все. И нашим клиентам возвращают долги с гарантией и дополнительными суммами. Это наш стандарт работы. А мы получаем свое вознаграждение только тогда, когда вы по...
Не указана
Банкротство физических лиц, финансовый управляющий
Премиум
Февраль 1, 2021
Банкротство физических лиц, финансовый управляющий
Предлагаю услугу банкротства физических лиц напрямую от финансового управляющего. Бесплатная консультация и предварительный анализ ситуации.Стоимость 25 000 рублей. Рассрочка по 5 000 рублей в месяц без переплаты.Что входит:1. Подготовка полного пакета документов (заявление, опись кредиторов и дебит...
Москва 25000.00 ₽
Разблокировка счета по 115-ФЗ. Возврат средств со счета
Премиум
Февраль 6, 2021
Разблокировка счета по 115-ФЗ. Возврат средств со счета
Быстро. Законно. Без последствий. Оплата после решения проблемы.Получить консультациюРЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ:- Банк требует повышеную комиссию- Заблокирован банк клиент- Заблокирован счет- Вы попали в черный список ЦБРешаем проблему с любым банкомГарантируем вывод средств и разблокировку сче...
Не указана

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, В ОДНОМ МЕСТЕ

Ищете удобный вариант для продажи или покупки вещей? На нашем сайте каждый посетитель может не только продать лишние вещи, но и заявить о своих услугах. Наш бесплатный сайт объединяет большое количество объявлений, затрагивающих разные виды деятельности и интересы жителей. Подать бесплатное объявление на нашем сайте не составит особого труда даже начинающему пользователю интернета. Добавить объявление на сайт достаточно просто, необходимо выбрать подходящий раздел и заполнить специальную форму. На сайте расположено большое число объявлений, их количество ежедневно увеличивается. Наш сайт поможет Вам арендовать квартиру, приобрести бытовую технику или продать машину. Наш сайт станет полезным обычным гражданам и сможет помочь коммерческим структурам реализовать свою продукцию, помогаем компаниям малого и среднего бизнеса быстро находить лучших поставщиков и новых клиентов, продвигать свою продукцию в интернете.

Последние объявления

Продам действующий отельный бизнес в Венгрии. Июнь 3, 2021
Продам действующий отельный бизнес в Венгрии.
Привет, дорогой друг)
Наше будущее зависит от инвестиций уже сегодня! И вот он – Ваш уникальный шанс сделать это грамотно, надёжно и в дальнейшем очень прибыльно. Это не просто вложение в недвижимость, это приобретение готового бизнеса, без колоссальных усилий, как это обычно бывает, если проект начинать «с нуля». Отель продаётся вместе фирмой и клиентской базой. При покупке такой недвижимости государство возвращает 27 % налога на счет фирмы для дальнейшего развития. Также Вам предоставляется возможность в первоначальной помощи по ведению данного бизнеса и конкретной фирмы, получение грамотных ответов по всем вопросам.
Объект находится в центре города Хайдусобосло, в 1000 метрах от купального комплекса HUNGAROSPA. Город Хайдусобосло расположен недалеко от украинско-венгерской границы. И в 202 км от столицы Венгрии – города Будапешт. В настоящее время город Хайдусобосло один из самых популярных бальнеологических курортов страны. Он считается «Меккой для ревматиков и раем для любителей купания».
На территории отеля есть всё, что требуется для такого вида отдыха. Отель оснащён необходимыми объектами и условиями высокого класса.
Общая площадь территории – 1000 м.кв.
Отель – 600 м. кв (2 этажа и подвал).
Двор – 400 м.кв
В отеле 21 номер с удобствами. 46 кроватей и 10 дополнительных. 9 номеров имеют французские кровати, 10 номеров отдельные кровати, 2 номера семейные (2+2).
В подвальном помещении расположены бар, столовая и кухня.
На территории отеля есть парковка.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! ВСЕГДА НА СВЯЗИ!!!

НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ

+380977246323 
+380669802422

TELEGRAM
VIBER
WhatsApp

Твое будущее)
899999.00 €
Продам действующий отельный бизнес в Венгрии. Июнь 3, 2021
Продам действующий отельный бизнес в Венгрии.
Привет, дорогой друг)
Наше будущее зависит от инвестиций уже сегодня! И вот он – Ваш уникальный шанс сделать это грамотно, надёжно и в дальнейшем очень прибыльно. Это не просто вложение в недвижимость, это приобретение готового бизнеса, без колоссальных усилий, как это обычно бывает, если проект начинать «с нуля». Отель продаётся вместе фирмой и клиентской базой. При покупке такой недвижимости государство возвращает 27 % налога на счет фирмы для дальнейшего развития. Также Вам предоставляется возможность в первоначальной помощи по ведению данного бизнеса и конкретной фирмы, получение грамотных ответов по всем вопросам.
Объект находится в центре города Хайдусобосло, в 1000 метрах от купального комплекса HUNGAROSPA. Город Хайдусобосло расположен недалеко от украинско-венгерской границы. И в 202 км от столицы Венгрии – города Будапешт. В настоящее время город Хайдусобосло один из самых популярных бальнеологических курортов страны. Он считается «Меккой для ревматиков и раем для любителей купания».
На территории отеля есть всё, что требуется для такого вида отдыха. Отель оснащён необходимыми объектами и условиями высокого класса.
Общая площадь территории – 1000 м.кв.
Отель – 600 м. кв (2 этажа и подвал).
Двор – 400 м.кв
В отеле 21 номер с удобствами. 46 кроватей и 10 дополнительных. 9 номеров имеют французские кровати, 10 номеров отдельные кровати, 2 номера семейные (2+2).
В подвальном помещении расположены бар, столовая и кухня.
На территории отеля есть парковка.

ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ! ВСЕГДА НА СВЯЗИ!!!

НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ

+380977246323 
+380669802422

TELEGRAM
VIBER
WhatsApp

Твое будущее)
899999.00 €
бизнес брокер Июнь 2, 2021
бизнес брокер
бизнес брокер окажет помощь при продаже вашего бизнеса консультации бесплатно
1000.00 $
Июнь 2, 2021
кукуруза, пшеница, гречиха, подсолнечник
Крупное сельскохозяйственное предприятие реализует собственную продукцию. Продукция сертифицированная, с НДС.  Воронежская область, Новохоперский район, п .Централь.
Бесплатно
Торф низинный с доставкой Июнь 1, 2021
Торф низинный с доставкой
Быстрая доставка торфа, грунта, чернозема, смесей. 
Звоните и заказывайте!

Характеристики:
Кислотность 5,5-8pH
Зольность 8-12%
Гуминовые кислоты 50%
Предназначен для выращивания рассады, высадки ягодных кустов и деревьев.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Доставка заказа осуществляется в ближайшие 24 часа! 

СВОЯ ТЕХНИКА
Мы используем в работе только собственную технику!

ЧИСТОТА
Добыча чернозема происходит в чистом районе, который прошёл подтверждение протокола испытаний на радиацию. 


Предлагает купить торф с доставкой оптом и в розницу по выгодным ценам! 
Мы специализируемся на поставке плодородных грунтов и прочих нерудных сыпучих строительных материалов. 
Доставка осуществляется с Дмитровского района Московской области. Перевозка осуществляется самосвалами Камаз 10 м3, 15 м3, 20 м3 и 25 м3.

Продажа осуществляется в любых объёмах, начиная с 10 м3. Срок доставки согласуется с заказчиком, иногда возможно в день обращения.
Стоимость торфа на прямую зависит от объема и удаленности. 
Заказывая большой объем оптом свыше 500 м3, мы даем большие скидки. Чтобы уточнить сколько стоит машина с доставкой на ваш участок, огород или теплицу, 
звоните нам, либо отправляйте запрос через сайт.


Получение 
Залежи торфа образуются при разложении останков животных, насекомых и растений. Формируется на низинных торфяниках под влиянием грунтовых вод, в условиях избыточной влажности и ограниченном доступе кислорода. Процесс разложения биомассы происходит десятки лет, а основными местами добычи являются овраги и поймы рек.

Низинный торф: свойства и применение
По сравнению со всем семейством торфов, низинный отличается:

Высокой степенью разложения органических составляющих — до 50%;
Наличием большого количества минеральных веществ;
Богатым содержанием гумуса — до 40 %;
Нейтральной или слабокислой реакцией — уровень рН от 4 до 6;
Высокой зольностью — 12%.
Низинный торф приобретают предприятия аграрного сектора и частные садоводы. Его редко применяют в качестве самостоятельного удобрения, а смешивают с комплексными органическими и минеральными подкормками.

Торф подходит для питания песчаных, суглинистых и глинистых почв. В его состав входят аминокислоты, который положительно влияют на выращивание рассады, высадки ягодных кустов и деревьев.

Высушенный до мульчи низинный торф разбавляют с соломой, доломитовой мукой, опилками и другими удобрениями, чтобы защитить почву от испарения, улучшить теплообмен и замедлить рост сорняков.

Низинный торф находит применение не только в сельскохозяйственном секторе, он востребован в медицине, химической промышленности, энергетике и строительстве.

Преимущества и недостатки низинного торфа
Торф низинный повышает зернистость, воздухо- и водопроницаемость субстрата;
Содержит полезные микроэлементы, которые стимулируют и питают растения в процессе роста: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний;
Подходит для выращивания привередливых культур, т.к. обладает нейтральной кислотностью и быстро отдаёт свои питательные вещества;
Не провоцирует развитие патогенной микрофлоры: борется с бактериями и грибками.
Недостатком низинного торфа является то, что при контакте с воздухом он усыхает и утрачивает питательные вещества. Поэтому рекомендуется вносить торф на глубину 25 см и при перекопке равномерно смешивать с почвой. Неправильная дозировка или сочетание торфа с удобрениями может привести к гибели растений.



950.00 ₽/м.куб
Бухгалтерские и юридические услуги. Оптимизация налогов. Май 31, 2021
Бухгалтерские и юридические услуги. Оптимизация налогов.
Бухгалтерское и юридическое сопровождение вашего бизнеса любой сложности и размеров.

Решаю любые сложные вопросы, задачи и проблемы по бухгалтерии и юридической части.

Бухгалтерские услуги и юридические услуги

Ведение бухгалтерии ИП - от 2000 в месяц
Ведение бухгалтерии ООО - от 7000 в месяц

При заключении договора на бухгалтерское обслуживание - неограниченные консультации юриста идут в подарок.

Работая со мной, Вы в одном месте сможете получить высококлассные юридические, бухгалтерские и 1с услуги. Не тратя время на поиск трёх разных специалистов. Так сказать, служба одного окна и комплексный взгляд на Ваш бизнес.

Работа по договору, ответственность и риски застрахованы в страховой компании.

Опыт работы в бизнесе более 10 лет. За это время помог запустить сотни бизнес-проектов.

Работаю в режиме реального времени, всегда решаю проблемы клиентов любой сложности.

Даже если сам не могу решить проблему, то всегда порекомендую исполнителя из числа своих многочисленных связей.

Помогу вам выстроить ваш бизнес, с точки зрения налогообложения и правильной юридической структуры.

Помогаю законно снижать налоги.

Если вам заблокировали счёт, то помогу с разблокировкой расчётного счёта

Бухгалтерия
Бизнес - консультирование
Аутсорсинг бухгалтерии и юридического отдела.

Любые виды деятельности, Ооо или Ип.
Бухгалтер удаленно
Юрист удаленно

Не указана
Продам ООО с балансом +337 000 рублей Май 30, 2021
Продам ООО с балансом +337 000 рублей
Продам готовое ООО с р/с без долгов под любые цели и задачи! ООО работает по Пскову с 2015 года! Отличная финансовая история. Можно поменять: ОКВЭД / юр. адрес / РС в банках. ВАЖНО: ФИРМЕ должны 337 000р по суду. Есть исполнительный лист. Деньги можно получить после полной процедуры банкротства должника. На балансе фирмы сейчас 337 000 рублей. * * * * Р/с открыт в Альфа-Банке: ВТБ 24, Сбербанк, Альфа, ЗЕНИТ, ФК Открытие, Тинькофф, Райфазен, Промсвязьбанк, СМП, ВТБ и др. ОКВЭДы: услуги. Регистрация компании: 2015 год Система налогообложения: УСН. * * * * В комплект продажи входит полный комплект документов компании: Архив ФНС в электронном виде (ИНН, устав, выписка ЕГРЮЛ) Оригиналы документов (решение о создании, приказ о назначении, список участников) Доступ в интернет-банк Печать Отдельно: подключение электронной отчётности и ключ СБИС. * * * * ООО "Альфа-ДН" ИНН 6027165071, ОКВЭД 82.99, 49.32 итд - 50.000 руб - - - - ООО с расчетным счетом, продажа ООО , готовое ООО без долгов, готовая фирма, ООО фирма, готовая компания с расчетным счетом, готовая компания, ООО компания, ООО без долгов, ООО с расчетным счетом, ООО с р/с, фирма с расчетным счетом.
50000.00 ₽
Продается сервис доставки суши и пиццы. Май 29, 2021
Продается сервис доставки суши и пиццы.
Продается сервис доставки суши и пиццы. Арендованное помещение с удобнейшим для доставки расположением. Все необходимое оборудование (печь, рисоварка, фритюр,чековый принтер,холодильник, холодильная витрина, столы(нержавейка -3шт) кухонные принадлежности), квалифицированные специалисты. Продающий сайт, без рекламы выпадает на первой странице по всем актуальным запросам. Тех. карты, поставщики с наилучшими в РБ ценами. Мобильное приложение, присутствие на всех популярных сайтах-агрегаторах. Инстаграмм и VK аккаунты, более 1000 реальных подписчиков. Хорошая рентабельность с большими перспективами роста. Полная информационная поддержка в переходный период.
10000.00 ₽
Готовый бизнес, Кафе-бар. Май 29, 2021
Готовый бизнес, Кафе-бар.
Продаётся готовый бизнес в оживлённом месте района Маяк Минска с хорошей проходимостью. В продажу входит: многочисленное оборудование для приготовления фаст-фуда, оборудование для розлива пива на 15 контуров, мебель для 20 посадочных мест внутри заведения, телевизор 52", кондиционер, наружная светодиодная рекламная панель. Есть отдельный сан. узел. Электро. водо. тепло. коммуникации. Хорошая подъездная способность. Потенциальному покупателю, разумный торг при встрече.
30000.00 $
Купим дорого масло подслонечное, масло сливочное. Опт. Май 27, 2021
Купим дорого масло подслонечное, масло сливочное. Опт.
Купим дорого масло подслонечное, масло сливочное. Опт. 
Не указана
Купим дорого яйцо. Опт. Май 27, 2021
Купим дорого яйцо. Опт.
Купим дорого яйцо. Опт.  +375293030444 РБ
Не указана
Купим дорого сало соленое, сало свежее. Опт. от 50 кг. до 5 тонн Май 27, 2021
Купим дорого сало соленое, сало свежее. Опт. от 50 кг. до 5 тонн
Купим дорого сало соленое, сало свежее. Опт. от 50 кг. до 5 тонн. РБ. РФ +375293030444 РБ
Не указана
Май 26, 2021
Лук репчатый
Продаю оптом лук репчатый
20.00 ₽/кг
Май 24, 2021
Теплица для выращивания томатов и огурцов с минимальными затратами
Предлагаю построить теплицу для выращивания томатов и огурцов с минимальными затратами на 10 га, на нашем участке в 285 га. Отопление обеспечат три природных горячих источника, капельное орошение обеспечит река поблизости, электричество можно получить от ветряков и солнечных батарей. Предлагаю равноправное партнерство после возврата ваших инвестиций включая проценты за использование вашего капитала.
11000000.00 $
Обучение пожарно-техническому минимуму Май 24, 2021
Обучение пожарно-техническому минимуму

Новые правила пожарной безопасности 2021 года!


Обязательное обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.


Обучение ПТМ в Учебном Центре ДПО РБП по новым требованиям согласно Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Обучение проводится в очной и дистанционной форме!

1200.00 ₽
Обучение по охране труда руководителей Май 24, 2021
Обучение по охране труда руководителей

Новые правила охраны труда 2021 года!


Обязательное обучение охране труда для руководителей и специалистов в 2021 году по новым правилам охраны труда в Учебном Центре охраны труда РБП. В 2021 году всем руководителям и специалистам требуется пройти внеочередную проверку знаний и требований охраны труда в связи с изменениями в законодательстве. Внеочередная проверка знаний требований по охране труда для руководителей в 2021 г. обязательна для всех. Новые программы обучения по охране труда согласно законодательным нормативным актам: Приказ 782н, Приказ 875н, Приказ 652н, Приказ 758н, Приказ 814н, Приказ 833н, Приказ 835н, Приказ 836н, Приказ 753н, Приказ 858н и другие. Обучение проводится в очной и дистанционной форме!

1900.00 ₽
Торф верховой с доставкой Май 24, 2021
Торф верховой с доставкой
Быстрая доставка торфа, грунта, чернозема, смесей. 
Звоните и заказывайте!

Характеристики:
Кислотность 3-3,2pH
Зольность 5%
Гуминовые кислоты 20%
Предназначен для теплиц, питомников, садовых центров.

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Доставка заказа осуществляется в ближайшие 24 часа! 

СВОЯ ТЕХНИКА
Мы используем в работе только собственную технику!

ЧИСТОТА
Добыча чернозема происходит в чистом районе, который прошёл подтверждение протокола испытаний на радиацию. 

Предлагает купить торф с доставкой оптом и в розницу по выгодным ценам! 
Мы специализируемся на поставке плодородных грунтов и прочих нерудных сыпучих строительных материалов. 
Доставка осуществляется с Дмитровского района Московской области. Перевозка осуществляется самосвалами Камаз 10 м3, 15 м3, 20 м3 и 25 м3.

Продажа осуществляется в любых объёмах, начиная с 10 м3. Срок доставки согласуется с заказчиком, иногда возможно в день обращения.
Стоимость торфа на прямую зависит от объема и удаленности. 
Заказывая большой объем оптом свыше 500 м3, мы даем большие скидки. Чтобы уточнить сколько стоит машина с доставкой на ваш участок, огород или теплицу, 
звоните нам, либо отправляйте запрос через сайт.


Верховой торф — продукт разложения мха, травяных, хвойных, лиственных растений. Отличается высокой кислотностью и небольшим содержанием полезных веществ. Подходит для теплиц, питомников, садовых центров.

Получение
Верховой кислый торф образуется из сфагновых мхов, вереска, лиственницы, осоки, сосны, багульника, пушицы при недостатке кислорода и повышенном увлажнении атмосферными осадками. 
Он не подвергается сильному процессу перегнивания. Верховой торф чистый — в составе нет сорной травы, корней растений, токсичных элементов и паразитов.

Основные характеристики верхового торфа: светло-коричневый цвет, волокнистая пористая структура, высокая кислотность (уровень рН 3-3,2), гумификация до 20 %, низкая зольность (4%), высокая теплоёмкость, способность к поглощению газов и влагоёмкость (до 1200%).

Преимущества и недостатки верхового торфа

К недостаткам верхового торфа относят низкое содержание полезных элементов. Главное преимущество материала в том, что он воздухопроницаемый и влагоёмкий, корневая система насаждений получает достаточно кислорода и питания. Сфагновый мох в составе верхового торфа обладает антисептическими свойствами и служит фильтром для почв, загрязненных тяжелыми металлами. Его легко хранить — торф не боится перепадов температур и высокой влажности.

Сфера применения верхового торфа
Торф верховой в чистом виде применяют для улучшения структуры почвы с низким уровнем рН. Внесение кислого верхового торфа в щелочные почвы улучшает её влагопроницаемость и рыхлость.

Торф верховой используют:

    Как компонент субстратов. При приготовлении почвосмесей для теплиц/парников, комнатных растений. А также для изготовления торфяных горшочков и таблеток для посадки цветов, рассады овощей, ягод.
    Как элемент компостов. Хорошо нейтрализует запахи, предотвращает появление вредоносных насекомых, плесени, грибка.
    Как мульча для грунта. При мульчировании почвы верховой торф обычно смешивают с известью, опилками, золой, хвоей, соломой, доломитовой мукой, чтобы снизить кислотность.
    Как подстилка для птиц и животных. Торфяная подстилка не только хорошо сохраняет тепло, но и является хорошим антисептиком: борется с бактериями и грибками.

Верховой торф — органическое удобрение для приготовления торфо-песчаных грунтов и компостов. 


Успейте заказать недорогую торфо-песчаную смесь, так как в скором времени цены могут повыситься!


950.00 ₽/м.куб
ВЕРНЕМ ДОЛГ. ЗАБЕРЕМ ВАШИ ДЕНЬГИ У ДОЛЖНИКА ЗАКОННО Май 22, 2021
ВЕРНЕМ ДОЛГ. ЗАБЕРЕМ ВАШИ ДЕНЬГИ У ДОЛЖНИКА ЗАКОННО
Взыскиваем долги с физических и юридических лиц

РЕЗУЛЬТАТОТ 1 МЕС
РАССРОЧКА НА ОПЛАТУ УСЛУГ ДО 3 МЕС
РАСХОДЫ КОМПЕНСИРУЕМ ЗА СЧЕТ ДОЛЖНИКА

Вернем долг на любом этапе взыскания 

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВЕСЬ АРСЕНАЛ ЗАКОННЫХ МЕТОДОВ

Досудебное взыскание долга от 30 тыс.руб.

Сбор материалов, подтверждающих наличие долга*
Поиск счетов, денег и имущества должника. Оценка его платежеспособности
Составление вариантов погашения задолженности
Составление официальной претензии и уведомление должника
Контроль сроков и условий погашения задолженности

* в случае необходимости привлекаем ОВД для подтверждения обязательств

Судебное взыскание долга от 80 тыс.руб.

Составление и подача искового заявления в суд
Наложение обеспечительных мер/арест имущества и денег должника
Привлечение супруга(ги) должника к солидарной ответственности по долгу*
Привлечение директора должника к субсидиарной ответственности по долгу**
Обжалование решения в апелляционной или кассационной инстанциях

* если должник - физ.лицо
** если должник - юр.лицо

Уголовное взыскание долга от 60 тыс.руб.

Составление и подача заявления в полицию и прокуратуру
Представление интересов клиента в органах МВД
Сотрудничество с участковыми и оперуполномоченными
Помощь оперативным сотрудникам в доставлении должника на допрос
Сопровождение возбуждения уголовного дела


Сопровождение исполнительного производства от 50 тыс.руб.

Получение исполнительного листа и передача его в банки и ФССП РФ
Совместный выезд с приставом домой и в офис к должнику
Выделение доли в совместном имуществе должника
Арест имущества и его реализация через систему торгов
Оспаривание сделок по реализации имущества с целью его сокрытия

Почему нам доверяют

РАБОТАЕМ ПО ДОГОВОРУ 
Вы всегда можете потребовать исполнения возложенных на нас обязательств

КОМПЕНСИРУЕМ РАСХОДЫ
Понесенные расходы учитываются в решении суда и компенсируются за счет должника

НАД ДОЛГОМ РАБОТАЕТ КОМАНДА
Ваш долг взыскивают профессионалы со специализацией в различных областях права, также сотрудничаем с ОВД, судами и приставами

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСТРАХОВАНА
Любые претензии к нам на оказание юридических услуг застрахованы на 1 000 000 руб

СРОК ОТ 1 МЕСЯЦА
Вашим делом начнут заниматься уже сегодня. У нас нет приоритетности дел в зависимости от размера долга и других условий

Частые вопросы клиентов

МОЖНО ЛИ ОПЛАТИТЬ УСЛУГИ ПОСЛЕ ВЗЫСКАНИЯ ?

Нет, но мы предлагаем поэтапную оплату. Мы собираем всю информацию о должнике в открытых и закрытых источниках, выезжаем к должнику, в полицию и к приставам. 
Это требует временных, финансовых и человеческих ресурсов. 
Вышеуказанные суммы позволяют качественно сделать каждый этап работ. Данные затраты в итоге компенсируются за счет должника.

ГАРАНТИРУЕТЕ ЛИ ВЫ РЕЗУЛЬТАТ?

Мы всегда честны с нашими клиентами. Давать абсолютную гарантию в юридической практике было бы непрофессионально с нашей стороны.  
Мы гарантируем, что сделаем все возможное для положительного исхода дела. Большинство клиентов приходит к нам именно по рекомендации. 
При этом все ваши претензии на оказание нами юридических услуг застрахованы на 1 млн.руб.

ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ?

Коллекторов ограничивают в правах, поэтому эффективность их работы постоянно снижается. Но у коллекторов есть юристы, а у нас – коллекторские методы.

ПОКУПАЕТЕ ЛИ ВЫ ДОЛГИ?

Нет. Наша специализация – помогать возвращать деньги, а не торговать долговыми бумагами.


ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ НАШИХ ВЕДУЩИХ ЮРИСТОВ


Не указана
ВЕРНЕМ ДОЛГ Май 22, 2021
ВЕРНЕМ ДОЛГ

Мы делаем все. И нашим клиентам возвращают долги с гарантией и дополнительными суммами. Это наш стандарт работы. А мы получаем свое вознаграждение только тогда, когда вы получаете возврат своих средств.

Возвращаем Ваши деньги, вернем долг с недобросовестных должников:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО РАСПИСКЕ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ВЕКСЕЛЮ

ВЗЫСКАНИЕ НЕОСОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

РОЗЫСК ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА

ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ С ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДДУ

ВОЗВРАТ ВСЕХ ДОЛГОВ


ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?
- Работаем без предоплаты за услуги
- Гарантируем сохранение репутации и неразглашение информации. Данный пункт строго описан в договоре
- Оплата наших услуг производится после возврата долга
- Вернем ваш долг абсолютно законными методами. Деятельность по урегулированию производится исключительно в рамках правового поля
- Выиграно более 1700 дел в суде
- У нас самые короткие сроки взыскания и самые выгодные условия сотрудничества по Москве, МО и регионам
- Работаем по договору, поэтому ваши права защищены
- Мы самостоятельно соберем и подготовим все необходимые документы, приедем в суд и добьёмся получения Вами суммы долга

Мы — команда юристов узкого профиля и уже более десяти лет занимаемся спорами в сфере взысканий. Мы считаем себя не просто юристами, поэтому всегда будем стремиться быть доверенными советниками для клиентов в коммерческом или личном контексте. Мы предоставляем расширенные дополнительные услуги, которых не оказывает ни одна юридическая фирма.

Наши основные ценности - это честность и доверие, поощрение инноваций, работа в команде и постоянное личностное развитие каждого сотрудника.

Наш телефон:+79850814356

Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.

Не указана
Май 22, 2021
Системы противопожарной безопасности
Предлагаем услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем противопожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация, охранная и пожарно-охранная сигнализация, системы противодымной защиты, системы автоматического пожаротушения. Декларация пожарной безопасности. Расчет категорий помещений по пожарной опасности. Планы эвакуации при пожаре. Расчет индивидуального пожарного риска. Разработка СТУ пожарной безопасности. Работаем как с государственными, так и с частными лицами.
Бесплатно
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТАЕМ УДАЛЕННО ПО ВСЕЙ РФ Май 21, 2021
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТАЕМ УДАЛЕННО ПО ВСЕЙ РФ
Аутсорсинг бухгалтерских услуг для малого и среднего бизнеса.
Найдём законный способ снизить ваши налоги и отчисления.

- Организация бухгалтерии «с нуля»
- Облачная/серверная 1С
- Консультации бухгалтера 24/7
- Проводим встречи в удобном для клиента месте
- Бухгалтерия «под ключ» от 3000 рублей
- Все формы собственности и режимы налогообложения


ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

От 15 лет
Опыт работы бухгалтеров и юристов от 15 лет на предприятиях с разными системами налогобложения

Экспертность
Каждый специалист имеет профильное бухгалтерское и юридическое образование

Ответственность
Финансовая ответственность - штраф из-за нашей ошибки, оплачиваем из своего кармана

Всегда на связи
Связь со своим бухгалтером в любое время по мессенджерам - tel, WhatsApp, Viber, Skype, Telegram

Гарантия
Обеспечение контроля качества и гарантированной защиты вашей коммерческой информации

ДЕЛАЕМ УЧЁТ БЕЗУПРЕЧНЫМ - У НАЛОГОВОЙ НИ ЕДИНОГО ШАНСА ДЛЯ ШТРАФОВ

Стоим на страже ваших интересов
- ваш бухгалтер и юрист всегда на связи и в любой момент готовы проконсультировать вас и ваших ТОП-менеджеров
- работа чётко по графику в соответствии с договором с соблюдением законодательства
- выявление и исправление ошибок, допущенных предшественниками

Бережём ваше время и нервы и обеспечиваем:
- представительство в финансовых, налоговых, судебных инстанциях
- взаимодействие с контрагентами
- своевременная сдача отчётности
- сопровождение по налоговым проверкам

Ваши бизнес-процессы работают как швейцарские часы
- контроль качества работы и защита вашей коммерческой информации
- комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета, бесплатные консультации юриста
- обеспечение эффективности и непрерывности обслуживания


Отправьте заявку и получите точную цифру сопровождения и узнайте, как в первый же месяц
сэкономить 10% на аутсорсинге бухгалтерии.

ВАМ ВЫГОДНО ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО К НАМ
Потому что все вопросы, относящиеся к нашей специализации, решаем на 100%

Комплексное обслуживание
Вы получаете полный спектр необходимых услуг. Если какой-то вопрос находится вне сферы нашей деятельности, подключаем партнёров и рекомендуем вам компетентных специалистов.
Экономия времени
Вы освобождаете себя и своих ведущих сотрудников от рутины, изучения законов, походов в налоговые органы, проведения планёрок и прочих стандартных мероприятий.
Эффективные коммуникации
Вы работаете с одним контактным лицом — всегда знаете, куда написать и кому позвонить по любому вопросу. Коммуникации дают уверенность, что ваш вопрос услышан и взят в обработку.
Удобство взаимодействия
В любой момент вы можете скачать нужный документ у себя в офисе - все процессы выстраиваются с учётом специфики деятельности вашей компании. Работа ведётся в 1С и через облачный сервис.
Прозрачная оплата
Вы экономите на зарплате наёмных сотрудников. Удобно для небольших компаний, когда из-за маленького объёма работ в месяц нанимать специалистов различных направлений нерационально.
Управленческий учёт
При необходимости введения управленческого учета предоставляем услуги экономиста - вы получаете готовую систему сбора и переработки данных для эффективного управления.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Сокращение затрат до 50%
Снижаются затраты на:
- обеспечение внутренней финансовой службы
- привлечение профессиональных сотрудников
- программное обеспечение
- обучение и повышение квалификации специалистов

Повышение показателей в 2—4 раза
Растёт:
- эффективность, прозрачность и управляемость процессов
- скорость и качество получения данных
- репутация финансовой и кадровой служб организации в глазах налоговых органах
- производительность труда

Снижение рисков до минимума
Уменьшается:
- утечка информации
- шанс совершения ошибки из-за изменений в законодательстве
- возможность наложения штрафных санкций из-за непредвиденных финансовых потерь, отклонения 
- уровня рентабельности и прочее

Закройте вопрос бухучёта в компании и забудьте о том, что такое ИФНС, ПФР, ФФОМС, ФСС РФ

Готовы раз и навсегда закрыть вопрос с проверками, отчётами, контрагентами, зарплатой и прочее?
Отправьте данные и получите предложение на свою почту через 5 минут

Не указана
Регистрация фирм. Аренда ООО с директором Май 21, 2021
Регистрация фирм. Аренда ООО с директором
ООО с расчетным счетом / ООО без расчетного счета

Готовые ООО за 24 часа! Быстро подберем фирму под любые Ваши задачи - в городе Москва и других крупных городах России.

Расчетные счета в банках-партнерах:
- ООО с р/с в банке Точка
- ООО с р/с в Модуль банке
- ООО с р/с в Тинькофф банке
- ООО с р/с в банке Открытие
- ООО с р/с в банке Уралсиб
- ООО с р/с в банке Локо-банк
- ООО с р/с в банке МКБ
- ООО с р/с в банке ВТБ БМ
- ООО с р/с в банке Росбанке
- ООО с р/с в банке ТКБ
- ООО с р/с в Альфа банке
- ООО с р/с в банке ВТБ24
- ООО с р/с в Сбербанке
- ООО с р/с в банке Авангард
- ООО с р/с в Бинбанке
- ООО с р/с в Райффайзенбанке

Список фирм вышлем по запросу! Позвоните или напишите нам! Есть WhatsApp/ Viber/ Telegram.

Полный комплект документов (свидетельство о постановке на учет в ИФНС; устав фирмы; лист записи; решение о создании фирмы; приказ о вступлении в должность ген директора и глав бухгалтера; договор аренды на 11 мес; цветные копии паспорта и снилс; печать)

С подключенной электронной отчетностью и ключами: СБИС, КОНТУР, АРГОС

Директора всегда на связи (мы можем подобрать директора по полу, возрасту, прописке, количеству фирм на нем).

Оказываем поддержку на любых этапах (сопровождение после продажи, широкий список необходимых услуг для компаний: смена директора, учредителя, юр. адреса, открытие доп. счетов, оптимизация налогообложения "под ключ" и другое)

БЕСПЛАТНАЯ доставка по России (СДЭК, Деловые линии, PonyExpress, DHL и др. В 90% случаев мы берем транспортные расходы на себя)

Хорошие скидки постоянным клиентам

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ по всем вопросам - ПОЗВОНИТЕ или НАПИШИТЕ нам!

Найдём несколько хороших вариантов или отправим прайс!



Готовое ооо , готовая фирма , готовая компания , ооо компания , ооо фирма , купить предприятие , купить ооо с счетом , купить ооо со счетом , купить фирму с расчетным счетом , ооо без расчетного счета , готовая фирма без расчетного счета , фирма с оборотами , ооо с оборотами , ооо без долгов , ооо продажа , фирма под ключ , компания под ключ



Не указана
Аренда ооо, усн, платежи Май 16, 2021
Аренда ооо, усн, платежи
Приветствуем Вас, уважаемый предприниматель!

Наша Компания готова помочь Вам по следующим услугам:

1. Оптимизируем расходы УСН;
2. Вы можете совершать оплату аренды помещений, рекламу, оплачивать товары и материалы и другие услуги с расчётного счета наших организаций;
3. Выдадим Вам все подтверждающие бухгалтерские документы;
4. Вы можете продавать товары, работы, оказывать услуги от наших организаций;
5. Принимать оплату за товары, работы и услуги на расчётные счета организаций;

Подготовим для Вас все необходимые документы, доверенности для ведения вашего бизнеса.

Обращайтесь к нам и мы Вам обязательно поможем, предварительно проконсультируем по телефону.
Успехов Вам в бизнесе и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Не указана
Фильтры ОПТОМ для легковых и грузовых авто Май 15, 2021
Фильтры ОПТОМ для легковых и грузовых авто

В наличии фильтры воздушные, масляные, топливные и гидравлические на любую импортную дорожно-строительную и лесную спецтехнику, автомобильную технику, генераторы, компрессоры и другие виды спецоборудования.

Работаем с регионами.

Расчет наличный/безналичный .

Не указана
Морковь СОПРАНО Май 14, 2021
Морковь СОПРАНО
Качество: Внешние вид и вкусовые качества отличные. Масса корнеплода 90-155 г
Калибр: от 18 см до 27 см
Способ оплаты: наличный/безналичный расчет, без НДС/с НДС.
Фасовка: Сетка от 30 кг-40 кг. Белые мешки от 40 кг -50 кг. На паллетах или навалом.
Опт: от 10 тонн.
Доставка: по всей России и странам СНГ.
Есть свой транспорт «Евро фуры», загрузка 20 тонн.
Пишите, отправлю фото, а лучше звоните.

Морковь крупная под переработку. Морковь сладкая, хрустящая, без болезней и темных пятен. Отлично подойдет под салаты и для производства сока. Большой объем.

СОПРАНО (SOPRANO) F1  - среднепоздний гибрид моркови превосходного качества, тип Нантский. Вегетационный период составляет 110-120 дней от появления всходов. Растение мощное, ботва прямостоячая, среднеразвитая. Хорошая прикрепленность к корнеплоду, что значительно упрощает механизированную уборку. Корнеплоды красивой формы, выравненные. Превосходный цвет снаружи и внутри корнеплода, сердцевина тонкая. Высокий товарный выход однородных корнеплодов. Эталон гибрида для супермаркетов. Предназначен для свежего потребления, подходит для длительного хранения. Гибрид обладает устойчивостью к стрелкованию, а также наиболее распространенным заболеваниям.

45.00 ₽/кг
Привлечение к сотрудничеству Май 12, 2021
Привлечение к сотрудничеству
Добрый день! Наша фирма занимается трейдингом уже более 10 лет, официальна зарегистрирована более 3 лет, со своим капиталом и с прибыльным опытом работы! Привлекаем инвесторов более 5 лет! Приглашаем инвесторов от 500 до 35000 долларов, (на данный момент, в дальнейшем планируем расширяться!) берем деньги под 70% годовых, договор можно заключить на любой срок, но желательно 3-6 месяцев минимум, проценты выплачиваем регулярно, каждый месяц приблизительно 4-7%. На доход не влияет экономическое и политическое положение в стране!
Не указана
Войду партнером по созданию/развитию бизнеса Май 12, 2021
Войду партнером по созданию/развитию бизнеса

С 1991 г занимаюсь руководством, созданием и развитием бизнес-проектов.
Прошел 4 крупнейших финансовых кризиса в этой стране, наработан опыт и методики преодоления кризисных ситуаций.
Работал ком. директором и директором по развитию в крупных проектах, например 1С Северо-западный регион (С-Петербург + несколько областей)
Сейчас являюсь владельцем маркетингового агентства и консалтинговой компании.
Есть команда специалистов по разным направлениям маркетинга и бизнес-консалтинга.
Есть наработанные за много лет деловые связи в Европе, Москве и Петербурге, а также некоторых регионах РФ и в Украине.
Открыто представительство в Лондоне.
Есть опыт создания с 0 и быстрого вывода в прибыль самых различных видов бизнеса.
Есть уже готовая сеть международных контактов по ВЭД.
 

Мои предложения

1. Готов войти партнером в действующий бизнес или стартап (обеспеченный бюджетом минимум на 30%) в качестве специалиста по организации продаж, маркетингу, развитию и бизнес-билдингу.
Рассматриваю предложения только в очевидных и стабильных отраслях, не работаю с товарами и услугами не полезными для людей (алкоголь, табак и т.п.).
2. Готов помочь на партнерских условиях (с юридическим оформлением партнерства) желающим создать свой собственный бизнес при условии, что у вас есть стартовый бюджет хотя бы от 500 т.р.
3. Готов помочь в привлечении инвестиций, если у вас есть грамотно составленный инвест-меморандум и соответствующий запросу проф. бэкграунд.
Приоритет Москва, но в принципе работаю со всем миром.

Не указана
Сахар оптом Май 11, 2021
Сахар оптом
Готовы отгружать сахар свекольный реальному покупателю.
Оплата много вариантов.
Отгрузка Липецк.

Пишите на почту - [email protected] или звоните по телефону, WhatsApp или Telegram

20.00 ₽/кг
DUAL PLATE CHECK VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DUAL PLATE CHECK VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DUAL PLATE CHECK VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DUAL PLATE CHECK VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DUAL PLATE CHECK VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
DUAL PLATE CHECK VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
STEAM VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
STEAM VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
STEAM VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
STEAM VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
STEAM VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
STEAM VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
PISTON VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
PISTON VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
PISTON VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
PISTON VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
PISTON VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
PISTON VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
FIRE HYDRANT VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
FIRE HYDRANT VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
FIRE HYDRANT VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
FIRE HYDRANT VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
FIRE HYDRANT VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
FIRE HYDRANT VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
CAST IRON ( CI ) VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
CAST IRON ( CI ) VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
CAST IRON ( CI ) VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
CAST IRON ( CI ) VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
CAST IRON ( CI ) VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
CAST IRON ( CI ) VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ISI MARKED VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
ISI MARKED VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ISI MARKED VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
ISI MARKED VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ISI MARKED VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
ISI MARKED VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
Y-STRAINERS SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
Y-STRAINERS SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
Y-STRAINERS DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
Y-STRAINERS DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
Y-STRAINERS IN KOLKATA Май 9, 2021
Y-STRAINERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
KNIFE EDGE GATE VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
KNIFE EDGE GATE VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
KNIFE EDGE GATE VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
KNIFE EDGE GATE VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
KNIFE EDGE GATE VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
KNIFE EDGE GATE VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ROTARY JOINTS SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
ROTARY JOINTS SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ROTARY JOINTS DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
ROTARY JOINTS DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
ROTARY JOINTS IN KOLKATA Май 9, 2021
ROTARY JOINTS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DISC CHECK VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DISC CHECK VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DISC CHECK VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DISC CHECK VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DISC CHECK VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
DISC CHECK VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DIAPHRAGM VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DIAPHRAGM VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DIAPHRAGM VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
DIAPHRAGM VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
DIAPHRAGM VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
DIAPHRAGM VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
NON RETURN ( NRV ) VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
NON RETURN ( NRV ) VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
NON RETURN ( NRV ) VALVES DEALERS IN KOLKATA Май 9, 2021
NON RETURN ( NRV ) VALVES DEALERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
NON RETURN ( NRV ) VALVES IN KOLKATA Май 9, 2021
NON RETURN ( NRV ) VALVES IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана
FOOT VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA Май 9, 2021
FOOT VALVES SUPPLIERS IN KOLKATA
WE ARE THE STOCKISTS OF ALL LEADING BRANDS OF INDUSTRIAL VALVES.
OUR RANGE OF PRODUCTS ARE AS FOLLOWS: -
1) GATE VALVE
2) GLOBE VALVE
3) SLUICE VALVE
4) SLEEVE VALVE
5) BALL VALVE
6) PLUG VALVE
7) CHECK VALVE
8) ROTARY VALVE
9) BUTTERFLY VALVE
10) FOOT VALVE
11) FLANGES
12) STRAINERS
13) PRESSURE REDUCING VALVE
14) NON RETURNING VALVE
15) PULP VALVE
16) DIAPHRAGM VALVE
17) DISC CHECK VALVE

FOR ANY ENQUIRIES CONTACT US HERE: -

AKBAR HAZRAT
ALIMAN VALVES EMPORIUM
8, CANNING STREET
KOLKATA-700001
WEST BENGAL
Mob: -7003925774.9836724822.9038767669.9903709093
website: - http://alimanvalvesemporium.page.tl/

Не указана

Популярные объявления

Банкротство физических лиц, финансовый управляющий
Популярные
Февраль 1, 2021
Банкротство физических лиц, финансовый управляющий
Предлагаю услугу банкротства физических лиц напрямую от финансового управляющего. Бесплатная консультация и предварительный анализ ситуации.

Стоимость 25 000 рублей. Рассрочка по 5 000 рублей в месяц без переплаты.

Что входит:

1. Подготовка полного пакета документов (заявление, опись кредиторов и дебиторов, опись имущества)
2. Оплата депозита.
3. Оплата государственной пошлины.
4. Оплата объявления в Коммерсант и ЕФРСБ, почтовые расходы.
5. До 10 кредиторов (Каждый следующий кредитор +2000 рублей)
6. Бесплатная консультация по данному вопросу.
7. Оплата услуг финансового управляющего.
Офис находиться в Москве.
Дополнительные услуги:

1. Сбор документов по Москве и Московской области 10 000 рублей
2. Предоставление интересов в суде по делу о банкротстве по Москве и Московской области 10 000 рублей.

Срок проведения процедуры от 6 месяцев.
Если не получилось дозвониться, то пишите на Ватсап. Обязательно перезвоню.


Москва 25000.00 ₽
ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Популярные
Февраль 14, 2021
ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.

Мы делаем все. И нашим клиентам возвращают долги с гарантией и дополнительными суммами. Это наш стандарт работы. А мы получаем свое вознаграждение только тогда, когда вы получаете возврат своих средств.

Возвращаем Ваши деньги с недобросовестных должников:

  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО РАСПИСКЕ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО АЛИМЕНТАМ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ПО ВЕКСЕЛЮ
  • ВОЗВРАТ И ВЗЫСКАНИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
  • СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
  • РОЗЫСК ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА
  • ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ С ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДДУ

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА


ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?
- Работаем без предоплаты за услуги
- Гарантируем сохранение репутации и неразглашение информации. Данный пункт строго описан в договоре
- Оплата наших услуг производится после возврата долга
- Вернем ваш долг абсолютно законными методами. Деятельность по урегулированию производится исключительно в рамках правового поля
- Выиграно более 1700 дел в суде
- У нас самые короткие сроки взыскания и самые выгодные условия сотрудничества по Москве, МО и регионам
- Работаем по договору, поэтому ваши права защищены
- Мы самостоятельно соберем и подготовим все необходимые документы, приедем в суд и добьёмся получения Вами суммы долга

Мы — команда юристов узкого профиля и уже более десяти лет занимаемся спорами в сфере взысканий. Мы считаем себя не просто юристами, поэтому всегда будем стремиться быть доверенными советниками для клиентов в коммерческом или личном контексте. Мы предоставляем расширенные дополнительные услуги, которых не оказывает ни одна юридическая фирма.

Наши основные ценности - это честность и доверие, поощрение инноваций, работа в команде и постоянное личностное развитие каждого сотрудника.

Наш телефон: +79850814356

Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.

Не указана
Уроки соблазнения и пикапа: как соблазнить девушку.
Популярные
Январь 9, 2021
Уроки соблазнения и пикапа: как соблазнить девушку.
Каждый мужчина мечтает быть окруженным женским вниманием. Такова наша натура, девушки: помимо успешной работы, хорошей зарплаты и прочих статусных вещей, нам просто необходимо ваше обожание! А для этого парням необходимо прокачивать харизму и знать женскую психологию. Далеко не каждый обладает этими умениями, и способен  заинтересовать собеседницу уже на первом свидании — поэтому многие мужчины подумывают о том, как стать пикапером. 



Уроки соблазнения и пикапа: как соблазнить девушку? Как знакомиться с девушками в любых ситуациях?

Уроки пикапа и соблазнения, бесплатная пошаговая схема общения с девушками! 
Узнай, о чем говорить с девушкой на свидании, какие парни нравятся девушками и как познакомиться 
с девушкой!
Полная инструкция, как соблазнить любую женщину. Советы, как общаться с женщинами разных типов от манеры 
твоего поведения до анализа её стиля общения.

1.00 ₽
Кредитование действующего бизнеса
Популярные
Январь 20, 2021
Кредитование действующего бизнеса
Помогаем в кредитовании юридических лиц (действующего бизнеса) на условиях success fee – комиссия по факту привлечения.
Для любого направления (авто, строительство, производство, медицина, добыча и т.д.).
Работаем по всей России.

Работаем с различными источниками на рынке – банки, частные организации и др.
Привлекаем денежные средства для увеличения капитализации, займы (кредиты, лизинг, овердрафт, факторинг, кредитование контрактов).
Финансирование по залог недвижимости (в крупных городах), тендерный займ, исполнение контрактов, банковская гарантия
Интересны проекты – от 5 миллионов рублей.

Готовы ответить на Ваши вопросы, задать свои и дать обратную связь – какие инструменты финансирования возможны в Вашем случае, и чем можем помочь.

Не указана
КУПИ ГОТОВУЮ ФИРМУ И НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ!
Популярные
Март 2, 2021
КУПИ ГОТОВУЮ ФИРМУ И НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ!
Гарантируем качественный сервис и конфиденциальность!
Работаем на рынке готовых фирм 7 лет!

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ И БЕЗ
5 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ:

Бесплатные консультации
При необходимости произведём смену директора
С нами купить готовое ООО в Москве - просто и удобно
Гарантируем "юридическую чистоту" фирмы
Гарантируем конфиденциальность сделок

ПОКУПКА ГОТОВЫХ КОМПАНИЙ У НАС

Перед покупкой готовой фирмы всегда можете получить бесплатную консультацию у нашего специалиста
Директор каждой готовой фирмы всегда доступен
Большой выбор готовых фирм зарегистрированных как в Москве по всем ИНФС, всегда в наличии!
Осуществляем доставку фирм в удобное для вас время и место по Москве, а так же в регионы РФ
Гарантия комплексного послепродажного обслуживания каждой проданной компании
Компании проходят обязательную проверку, поэтому они все юридически “чисты”
Компании из каталога подходят для всех видов деятельности
Принимаем любые виды оплаты


Перечень учредительных документов который мы передадим:

Свидетельство ИНН
Коды статистики
Устав
Лист записи
Список участников
Решение о создании общества
Приказ о назначении директора
Трудовой договор на директора
Решение б/н с подписью учредителя, для смены директора
Копия паспорта директора и учредителя
ИНН директора
СНИЛС
Два бланка подписанных доверенностей
Договор аренды помещения на юрадрес
Акт приема-передачи помещения
Копия свидетельства о собственности
Договор на банковское обслуживание
Конверт с данными по банку: скриншот экрана с работающим банк-клиентом
Е-токен с электронными ключами
Корпоративная (Кеш) карта, если она предусмотрена в комплекте
Контактная информация для банка
Сим карта
Печать


45000.00 ₽
ЗАКОННЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
Популярные
Март 11, 2021
ЗАКОННЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
Помощь в возврате денег от мошенников.
Что делать если Вы стали жертвой мошенничества? 
Мы поможем вернуть Ваши деньги!

Наша компания была создана квалифицированными юристами с многолетним опытом работы в области гражданского права. У нас вы сможете получить как бесплатную юридическую помощь, так и полное сопровождение судебного процесса по возврату денежных средств от мошенников.


Наши эксперты
Многолетний опыт работы наших сотрудников позволил нам составить список необходимых алгоритмов работы со всевозможными финансовыми организациями, от банков и платежных систем до брокерских агентств, позволяя нам гарантировать успешность рассмотрения вашего дела и возврата ваших сбережений в 93% случаев.

Гарантия
Мы глубоко ценим доверие наших клиентов. Поэтому мы берем на себя всю полноту ответственности за все решения, принятые нашими экспертами, компенсируя все издержки в случае неудовлетворительного решения.

Порядочность
Принцип нашей работы основан на доверительных отношениях с нашими клиентами. Наши услуги направлены на защиту ваших сбережений, а наша прибыль зависит только от суммы возвращенных денежных средств.

Профессионализм
Все наши эксперты – дипломированные специалисты с огромным опытом работы. Начиная со дня основания компании мы уже вернули нашим клиентам, пострадавшим от рук недобросовестных брокеров, более 250 миллионов рублей.

Результат
Наша цель – это защита ваших средств. И мы всегда добиваемся нашей цели в большей или меньшей степени. А тысячи положительных отзывов наших клиентов – показатель успешности нашей деятельности.




Не указана
Парниковый тамат навейшийе техналогия! Маи кантакты +99362409541 ( eresovrustam5@gmail.com пишити!
Популярные
Январь 29, 2021
Парниковый тамат навейшийе техналогия! Маи кантакты +99362409541 ( [email protected] пишити!
Я Рустам из Туркмении придлагаю,инвестором,навейшейе тепличнойе хозяйства для вырашевания томата!10га земли имейетса!!! 1га теплицы стоит 2000000$ с камплектом на саженцах! Как я вам сказал 10га ×2000000$= 20000000$выходит сумма. Приболь с 1га с первого урожай 180000$×10га=18000000$ также минус зарплата,минус налог,минус электричества,газ,вода для палива. Чистая и не рушымая приболь!
20000000.00 $
Аренда ооо, усн, платежи
Популярные
Май 16, 2021
Аренда ооо, усн, платежи
Приветствуем Вас, уважаемый предприниматель!

Наша Компания готова помочь Вам по следующим услугам:

1. Оптимизируем расходы УСН;
2. Вы можете совершать оплату аренды помещений, рекламу, оплачивать товары и материалы и другие услуги с расчётного счета наших организаций;
3. Выдадим Вам все подтверждающие бухгалтерские документы;
4. Вы можете продавать товары, работы, оказывать услуги от наших организаций;
5. Принимать оплату за товары, работы и услуги на расчётные счета организаций;

Подготовим для Вас все необходимые документы, доверенности для ведения вашего бизнеса.

Обращайтесь к нам и мы Вам обязательно поможем, предварительно проконсультируем по телефону.
Успехов Вам в бизнесе и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Не указана
Взыскание долгов с оплатой после полного возврата денег
Популярные
Январь 3, 2021
Взыскание долгов с оплатой после полного возврата денег
Вам должны денег. 
Как взыскать их легально, но жёстко? 

Есть вопросы - звоните нам - +7 930 064 5808

 Мы законно вернуть Ваши деньги в течение 3 месяцев! Мы решаем проблема предпринимателей Будем работать до получения вами полной суммы долга и с оплатой только за результат — 100% постоплата
Без предоплаты и скрытых процентов 
Без лишних затрат на юристов и авансовых платежей 
Без посещения судов и иных инстанции  
Вам не платят, но вы всё ждёте. Сильно рискуете! Чем дольше вы бездействуете, тем меньше шансов получить свои деньги назад Должнику выгодно использовать ваши денежные средства в своих целях Задолженность не участвует в обороте предприятия, что негативно влияет на его финансовое положение Задолженность может списаться в убытки компании Будем работать до получения вами полной суммы долга! 
1.00 ₽
Подбор и анализ тендеров
Популярные
Январь 17, 2021
Подбор и анализ тендеров
Количество поисковых запросов не ограничено.
В услугу по поиску тендеров входит:

- Поиск и подбор тендеров по вашим поисковым запросам;
- Анализ отобранных тендеров для оценки возможности участия в них вашей компании;
- Ежедневная рассылка всех отобранных тендеров;
- Рассылка включает государственные и коммерческие закупки.

Для того, чтобы принять участие в тендере, его сначала нужно найти. Для этого существуют как бесплатные, так и коммерческие площадки. Несмотря на то, что тендеры и госзакупки вы можете подбирать и самостоятельно, однако мы рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам. Наши специалисты помогут Вам отследить все наиболее подходящие вашей тематике тендера, а ежедневная рассылка будет держать Вас в курсе всех опубликованных закупок. 

Мы работаем как с официальным сайтом госзакупок, так и с платными программами для поиска тендеров, что значительно расширяет диапазон и наши возможности.

2500.00 ₽
Разработка веб-сайтов
Популярные
Декабрь 30, 2020
Разработка веб-сайтов
Разработка веб-сайтов: разработка веб-дизайна, программирование, верстка, продвижение и поддержка Тысячи людей ищут ваш продукт в интернете. Давайте им поможем! 


90% моих клиентов масштабируются уже в первые месяцы сотрудничества. Не просто "тыкаю" кнопки, а вижу суть бизнеса целиком: от взаимодействия с клиентом до производства. Погружаемся, выстраиваем стратегию, анализируем, даю советы, становимся друзьями 

 Ах да... Меня зовут Вячеслав, готов повысить продажи вашего товара/услуги с помощью рекламы. Под каждый бизнес подойдут свои инструменты. Необходимо проконсультироваться со мной, пишите Если потребуется - подключу команду из 3 человек: дизайнер, маркетолог, копирайтер. Кратно повышаю продажи в бизнесе с помощью профессиональной настройки рекламы и углублённой аналитики. Сколько стоит поток покупателей, которые платят за ваш продукт и становятся постоянными клиентами? Рассчитаю для вас индивидуально Бесплатно проконсультирую. С душой подойду к вашему проекту, отвечу на все вопросы. Пишите. Это ни к чему вас не обязывает.


Видное 5000.00 ₽
Регистрация фирм. Аренда ООО с директором
Популярные
Май 21, 2021
Регистрация фирм. Аренда ООО с директором
ООО с расчетным счетом / ООО без расчетного счета

Готовые ООО за 24 часа! Быстро подберем фирму под любые Ваши задачи - в городе Москва и других крупных городах России.

Расчетные счета в банках-партнерах:
- ООО с р/с в банке Точка
- ООО с р/с в Модуль банке
- ООО с р/с в Тинькофф банке
- ООО с р/с в банке Открытие
- ООО с р/с в банке Уралсиб
- ООО с р/с в банке Локо-банк
- ООО с р/с в банке МКБ
- ООО с р/с в банке ВТБ БМ
- ООО с р/с в банке Росбанке
- ООО с р/с в банке ТКБ
- ООО с р/с в Альфа банке
- ООО с р/с в банке ВТБ24
- ООО с р/с в Сбербанке
- ООО с р/с в банке Авангард
- ООО с р/с в Бинбанке
- ООО с р/с в Райффайзенбанке

Список фирм вышлем по запросу! Позвоните или напишите нам! Есть WhatsApp/ Viber/ Telegram.

Полный комплект документов (свидетельство о постановке на учет в ИФНС; устав фирмы; лист записи; решение о создании фирмы; приказ о вступлении в должность ген директора и глав бухгалтера; договор аренды на 11 мес; цветные копии паспорта и снилс; печать)

С подключенной электронной отчетностью и ключами: СБИС, КОНТУР, АРГОС

Директора всегда на связи (мы можем подобрать директора по полу, возрасту, прописке, количеству фирм на нем).

Оказываем поддержку на любых этапах (сопровождение после продажи, широкий список необходимых услуг для компаний: смена директора, учредителя, юр. адреса, открытие доп. счетов, оптимизация налогообложения "под ключ" и другое)

БЕСПЛАТНАЯ доставка по России (СДЭК, Деловые линии, PonyExpress, DHL и др. В 90% случаев мы берем транспортные расходы на себя)

Хорошие скидки постоянным клиентам

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ по всем вопросам - ПОЗВОНИТЕ или НАПИШИТЕ нам!

Найдём несколько хороших вариантов или отправим прайс!



Готовое ооо , готовая фирма , готовая компания , ооо компания , ооо фирма , купить предприятие , купить ооо с счетом , купить ооо со счетом , купить фирму с расчетным счетом , ооо без расчетного счета , готовая фирма без расчетного счета , фирма с оборотами , ооо с оборотами , ооо без долгов , ооо продажа , фирма под ключ , компания под ключ



Не указана
Все объявления