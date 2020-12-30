B2B2C MARKET

Привет, дорогой друг)

Наше будущее зависит от инвестиций уже сегодня! И вот он – Ваш уникальный шанс сделать это грамотно, надёжно и в дальнейшем очень прибыльно. Это не просто вложение в недвижимость, это приобретение готового бизнеса, без колоссальных усилий, как это обычно бывает, если проект начинать «с нуля». Отель продаётся вместе фирмой и клиентской базой. При покупке такой недвижимости государство возвращает 27 % налога на счет фирмы для дальнейшего развития. Также Вам предоставляется возможность в первоначальной помощи по ведению данного бизнеса и конкретной фирмы, получение грамотных ответов по всем вопросам.

Объект находится в центре города Хайдусобосло, в 1000 метрах от купального комплекса HUNGAROSPA. Город Хайдусобосло расположен недалеко от украинско-венгерской границы. И в 202 км от столицы Венгрии – города Будапешт. В настоящее время город Хайдусобосло один из самых популярных бальнеологических курортов страны. Он считается «Меккой для ревматиков и раем для любителей купания».

На территории отеля есть всё, что требуется для такого вида отдыха. Отель оснащён необходимыми объектами и условиями высокого класса.

Общая площадь территории – 1000 м.кв.

Отель – 600 м. кв (2 этажа и подвал).

Двор – 400 м.кв

В отеле 21 номер с удобствами. 46 кроватей и 10 дополнительных. 9 номеров имеют французские кровати, 10 номеров отдельные кровати, 2 номера семейные (2+2).

В подвальном помещении расположены бар, столовая и кухня.

На территории отеля есть парковка.





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Твое будущее)