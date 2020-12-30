B2B2C MARKET

Легко купить, легко продать
Ищете удобный вариант для продажи или покупки вещей? На нашем сайте каждый посетитель может не только продать лишние вещи, но и заявить о своих услугах. Наш бесплатный сайт объединяет большое количество объявлений, затрагивающих разные виды деятельности и интересы жителей. Подать бесплатное объявление на нашем сайте не составит особого труда даже начинающему пользователю интернета. Добавить объявление на сайт достаточно просто, необходимо выбрать подходящий раздел и заполнить специальную форму. На сайте расположено большое число объявлений, их количество ежедневно увеличивается. Наш сайт поможет Вам арендовать квартиру, приобрести бытовую технику или продать машину. Наш сайт станет полезным обычным гражданам и сможет помочь коммерческим структурам реализовать свою продукцию, помогаем компаниям малого и среднего бизнеса быстро находить лучших поставщиков и новых клиентов, продвигать свою продукцию в интернете.
Новые правила пожарной безопасности 2021 года!
Обязательное обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Обучение ПТМ в Учебном Центре ДПО РБП по новым требованиям согласно Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Обучение проводится в очной и дистанционной форме!
Новые правила охраны труда 2021 года!
Обязательное обучение охране труда для руководителей и специалистов в 2021 году по новым правилам охраны труда в Учебном Центре охраны труда РБП. В 2021 году всем руководителям и специалистам требуется пройти внеочередную проверку знаний и требований охраны труда в связи с изменениями в законодательстве. Внеочередная проверка знаний требований по охране труда для руководителей в 2021 г. обязательна для всех. Новые программы обучения по охране труда согласно законодательным нормативным актам: Приказ 782н, Приказ 875н, Приказ 652н, Приказ 758н, Приказ 814н, Приказ 833н, Приказ 835н, Приказ 836н, Приказ 753н, Приказ 858н и другие. Обучение проводится в очной и дистанционной форме!
Мы делаем все. И нашим клиентам возвращают долги с гарантией и дополнительными суммами. Это наш стандарт работы. А мы получаем свое вознаграждение только тогда, когда вы получаете возврат своих средств.
Возвращаем Ваши деньги, вернем долг с недобросовестных должников:
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО РАСПИСКЕ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЛИСТУ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА ИЛИ ВЕРНЕМ ДОЛГ ПО ВЕКСЕЛЮ
ВЗЫСКАНИЕ НЕОСОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА
РОЗЫСК ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА
ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ С ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДДУ
ВОЗВРАТ ВСЕХ ДОЛГОВ
ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?
- Работаем без предоплаты за услуги
- Гарантируем сохранение репутации и неразглашение информации. Данный пункт строго описан в договоре
- Оплата наших услуг производится после возврата долга
- Вернем ваш долг абсолютно законными методами. Деятельность по урегулированию производится исключительно в рамках правового поля
- Выиграно более 1700 дел в суде
- У нас самые короткие сроки взыскания и самые выгодные условия сотрудничества по Москве, МО и регионам
- Работаем по договору, поэтому ваши права защищены
- Мы самостоятельно соберем и подготовим все необходимые документы, приедем в суд и добьёмся получения Вами суммы долга
Мы — команда юристов узкого профиля и уже более десяти лет занимаемся спорами в сфере взысканий. Мы считаем себя не просто юристами, поэтому всегда будем стремиться быть доверенными советниками для клиентов в коммерческом или личном контексте. Мы предоставляем расширенные дополнительные услуги, которых не оказывает ни одна юридическая фирма.
Наши основные ценности - это честность и доверие, поощрение инноваций, работа в команде и постоянное личностное развитие каждого сотрудника.
Наш телефон:
Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.
В наличии фильтры воздушные, масляные, топливные и гидравлические на любую импортную дорожно-строительную и лесную спецтехнику, автомобильную технику, генераторы, компрессоры и другие виды спецоборудования.
Работаем с регионами.
Расчет наличный/безналичный .
Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.
Мы делаем все. И нашим клиентам возвращают долги с гарантией и дополнительными суммами. Это наш стандарт работы. А мы получаем свое вознаграждение только тогда, когда вы получаете возврат своих средств.
Возвращаем Ваши деньги с недобросовестных должников:
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ ДРУГИХ?
- Работаем без предоплаты за услуги
- Гарантируем сохранение репутации и неразглашение информации. Данный пункт строго описан в договоре
- Оплата наших услуг производится после возврата долга
- Вернем ваш долг абсолютно законными методами. Деятельность по урегулированию производится исключительно в рамках правового поля
- Выиграно более 1700 дел в суде
- У нас самые короткие сроки взыскания и самые выгодные условия сотрудничества по Москве, МО и регионам
- Работаем по договору, поэтому ваши права защищены
- Мы самостоятельно соберем и подготовим все необходимые документы, приедем в суд и добьёмся получения Вами суммы долга
Мы — команда юристов узкого профиля и уже более десяти лет занимаемся спорами в сфере взысканий. Мы считаем себя не просто юристами, поэтому всегда будем стремиться быть доверенными советниками для клиентов в коммерческом или личном контексте. Мы предоставляем расширенные дополнительные услуги, которых не оказывает ни одна юридическая фирма.
Наши основные ценности - это честность и доверие, поощрение инноваций, работа в команде и постоянное личностное развитие каждого сотрудника.
Наш телефон:
Поможем взыскать долги с должника. Любая сложность.
Под ключ гарантия 100%. Нашу работу оплатит должник! Бесплатная консультация.